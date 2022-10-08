İsmail İncekara... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! - Son Dakika
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İsmail İncekara... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

08.10.2022 18:38
İsmail İncekara... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki usta oyuncu İsmail İncekara’nın cenazesi, Beykoz İskender Paşa Camii’nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki usta oyuncu İsmail İncekara'nın ölüm haberini oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş.

Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurmuştu.

İncekara'nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

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Cenaze törenine İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları katıldı.

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Öte yandan Kurtlar Vadisi'nde 'İplikçi Nedim' karakteriyle nam salan usta ismi, rol arkadaşlarının yalnız bırakması dikkat çekti.

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YORUMLAR
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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin İsmail İncekara... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail İncekara... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! - Son Dakika
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