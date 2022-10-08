Cenaze törenine İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları katıldı.

Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurmuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › İsmail İncekara... SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! - Son Dakika

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