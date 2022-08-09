Oğullarına mehterli sünnet yapan İsviçreli babanın Türk bayrağı sevgisi görenleri duygulandırdı

İsviçre'de tanıştığı Denizlili Şekibe Eseballı ile evlenip Müslüman olan İsviçreli Michael Bruderer, 3 oğluna mehterli sünnet düğünü yaptı. "Ölürüm Türkiyem" müziğine dayanamayıp, eline Türk bayrağı alan İsviçreli damadın Türkiye sevdası görenlere duygusal anlar yaşattı.

Denizlili Şekibe Eseballı ile İsviçreli Michael Bruderer'in 12 yıl önce İsviçre'de başlayan tanışma aşka dönüştü. Türk kızı ile evlilik kararı alan İsviçreli Michael, eşinden öğrendiği İslamiyet ile Türk adet ve göreneklerine hayran kaldı. Müslüman olup Mikail ismini alan İsviçreli baba, evliliklerinden dünyaya gelen 3 oğluna eşinin baba ocağı olan Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Garipköy Mahallesi'nde Türk geleneklerine göre yöresel bir sünnet düğünü yaptı.

Michael Mikail - Şekibe Bruderer çiftinin oğulları Ege, Deniz ve Kaya'nın yöresel sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Fayton ve mehter takımı eşliğinde Türk eşinin köyünü gezdikten sonra sünnet merasiminin yapıldığı alana gelen İsviçreli babanın, eline aldığı Türk bayrağıyla yaptığı gösteri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. "Ölürüm Türkiyem" müziği eşliğinde elindeki Türk bayrağını dalgalandıran İsviçreli baba, "Ne mutlu Türküm" diyerek Türklüğe verdiği önemi gözler önüne serdi. Zeybek oynayan İsviçreli babanın Türk bayrağı sevgisi karşısında kendisine hakim olamayan bazı davetliler, oturdukları yerden kalkarak bayrağı öptü.

Eşi sayesinde tanıştığı Türk kültürünü çok beğendiğini söyleyen İsviçreli baba Michael Bruderer, "İsviçreliyim, 3 tane oğlan çocuğum var. Türkiye çok güzel, burada olduğum için çok sevindim" dedi.

"Eşim zaten Türk kültürünü çok fazla seviyordu"

İsviçre'de evlendikten sonrada eşiyle birlikte Türk kültürüne özgü bir yaşam tarzını benimsediklerini anlatan Şekibe Bruderer ise bu sayede eşinin Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. İsviçreli eşinin Türk kültürünü çok sevdiğinin kaydeden Şekibe Bruderer, "12 yıllık evliyim. Eşimle İsviçre'de tanıştık. 8 yaşındaki ikizlerimiz ve bir de 4 yaşında olmak üzere 3 oğlumuz var. Eşim zaten Türk kültürünü çok fazla seviyordu. Müslümanlığı benimsediği için de çocuklarımızı sünnet ettirmiştik. Eşimle çocuklarımıza Denizli'deki baba ocağımda sünnet düğünü yapmaya karar verdik. Bundan dolayı her şey Türk kültüründe olduğu gibi yaptık" dedi.

"Çocuklarımızın Türkçe bilmeleri ve Türk kültürüne göre yetişmeleri çok önemli"

Sünnet düğününü örf ve adetlerine göre yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Şekibe Bruderer, çocuklarının Türk kültürünü unutmamaları için fedakarlıklar yaptıklarına dikkat çekti. Oğullarının Türkçe öğrendiklerini ifade eden Şekibe Bruderer, "Köyümüzde yaptığımız sünnette mehteran takımı bizim için çok önemliydi. Her şeyi örf ve adetlerimize göre yaptığımız için mutlu oluyoruz. Eşim için de örf ve adetlerimize uymamız ve çocuklarımızı buna göre yetiştirmemiz çok önemliydi. O yüzden köyümüze sürekli tatile geliyoruz. Çocuklarımız gelip kültürlerini görsün diye. Çocuklarımızın Türkçe bilmeleri ve Türk kültürüne göre yetişmeleri çok önemli" diye konuştu.

Torunlarına Türk adet ve geleneklerine göre sünnet düğünü yapan kızı ve İsviçreli damatlarına teşekkür eden Mestan ve Güllü Esebalı çifti de torunlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dost ve akrabalarına teşekkür etti. - DENİZLİ