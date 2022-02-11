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İvrindi, EMITT'te yöresel lezzetlerle öne çıktı - Son Dakika

İvrindi, EMITT'te yöresel lezzetlerle öne çıktı

11.02.2022 09:23
İvrindi, EMITT'te yöresel lezzetlerle öne çıktı

25'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) İvrindi, yöresel lezzetler ile öne çıktı.

25'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) İvrindi, yöresel lezzetler ile öne çıktı.

Her ilden belediyelerin ve turizm sektöründe yer alan firmaların boy gösterdiği fuarda coğrafi işaretli İvrindi Kelle Peyniri başta olmak üzere, yöreye has lezzetler ve birbirinden değerli el emeği ürünler görücüye çıktı. Kısa süre önce bölgeye has lezzet olan İvrindi Kelle Peyniri'nin patentini aldıklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " Peynirimiz gerçekten ilçemiz için çok önemli bir değere sahip. Fuarda tanıtım için yer verdiğimiz en önemli ürünlerin başını çekiyor. Tanıtımı ve pazar alanının oluşturulabilmesi için bol miktarda getirdik. Tadına bakan bir daha geldi. Kendisi gitti tanıdığını yönlendirdi. Nasıl tedarik edebiliriz soruları soran çok oldu. Kısacası peynirimiz ile fuara damga vurduk diyebiliriz. Biz ilçemizin tanıtımı için bu tür organizasyonlara katılmaya devam edeceğiz. Eksikliğimizi görmek, bir dahaki fuarlara daha kapsamlı hazırlanabilmek için bunlar önemli adımlar" dedi.

Gerçekleştirilen fuarın bölgenin gastronomisinin tanıtılması açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Cengiz "Bölgemiz doğal zenginlikleri ve ürün çeşitliliği konusunda gelişime açık ve gelişmesi gereken bölge. İlçemizin her noktasında neredeyse farklı lezzetler yetişiyor. İvrindi deyince akla ilk kuzu geliyor. Sonrasında peynire yer veriyoruz. Akabinde ise ceviz ve kestanemiz yer alıyor. Bu ürünler de standımızda ilgi gördü. Belki her bölgede ceviz yetişir ama bizim memleketimizin toprağında beslenen ve suyu ile hayat bulan cevizimizin tadı bir başka. Tadına bakan fuar ziyaretçileri bunu da tescillediler zaten. Bunların yanında Yağlılar mahallemize has üretilen Basma Helvası (Meyane Tatlısı) da çok ilgi gördü. Bu ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Standımızı ziyaret eden her misafirimize tarttırdık. Bundan sonrası artık pazar oluşturmak ve turizm potansiyelini arttırıp adımızı duyurmak. Bunun için yoğun çaba harcayacağız" şeklinde konuştu.

'Güzel ilçemiz İvrindi için katılım sağladığımız bu kapsamlı fuarın İvrindi için oldukça verimli geçti' diyen Başkan Cengiz " İlçemizin bulunduğu standa özellikle ünlü akını oldu diyebiliriz. Ünlü mankenler Ece Gürsel ile Gizem Özdil, Yemek ve Mekan Yazarı Birgül Erdoğan, program sunucusu ve televizyon ekranlarının sevilen yüzü hemşehrimiz İlker Ayrık, diğer il ve ilçelerin belediye başkanları, fuara gezmeye gelen ziyaretçilerimiz ürün çeşitliliği ve yöresel lezzetlerimizden çok memnun kaldılar. Küçük ve kırsal bir ilçe olmamıza nazaran ürün çeşitliliğinin bol olduğu bölgeyiz. Gerek yöremize has el emeği işçiliğinin olduğu ürünler gerekse gastronomi anlamında değerli ürünler ile İlçemizin tanıtımını gerçekleştirmek için yoğun uğraşımız sürecek" dedi. - BALIKESİR

İvrindi, EMITT'te yöresel lezzetlerle öne çıktı
İvrindi, EMITT'te yöresel lezzetlerle öne çıktı
İvrindi, EMITT'te yöresel lezzetlerle öne çıktı

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Doğu Akdeniz, Hisarcık, İvrindi, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin İvrindi, EMITT'te yöresel lezzetlerle öne çıktı - Son Dakika Magazin


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