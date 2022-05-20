İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan ne yapacak? - Son Dakika
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İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan ne yapacak?

20.05.2022 14:12

Bu akşam FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak İyilik dizisinde eşi Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan, hesap sormaya karar verdi. Annesine durumu anlatan Neslihan intikam planları yapmaya başladı.

Başrolünde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci ve Perihan Savaş'ın yer aldığı İyilik dizisinde Neslihan'a yakalanan Murat yalanlarıyla Neslihan'ı kandırmaya çalışacak.

İYİLİK DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Lansman gecesi Murat ve Damla'yı öpüşürlerken gören Neslihan'ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir… Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray'ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir? Pandora'nın kutusu açılmış olsa da içinden çıkmak üzere olan son bir "müjde" de vardır…

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İyilik, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan ne yapacak? - Son Dakika


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