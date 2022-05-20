İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan ne yapacak?

Başrolünde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci ve Perihan Savaş'ın yer aldığı İyilik dizisinde Neslihan'a yakalanan Murat yalanlarıyla Neslihan'ı kandırmaya çalışacak.

İYİLİK DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Lansman gecesi Murat ve Damla'yı öpüşürlerken gören Neslihan'ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir… Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray'ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir? Pandora'nın kutusu açılmış olsa da içinden çıkmak üzere olan son bir "müjde" de vardır…