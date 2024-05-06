İz Bırakan İkili! - Son Dakika
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İz Bırakan İkili!

İz Bırakan İkili!

Esra Bozbay Özsoy ve Hakan Özsoy'un sunduğu 'İz Bırakanlar' programı ekranlara veda etti. Birbirinden ünlü isimler ağırlanırken, keyifli sohbetler gerçekleştirilen programda, Yakın zamanda yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Program, yeni sezonda da birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek.

06.05.2024 16:22  Güncelleme: 16:32
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Esra Bozbay Özsoy ve Hakan Özsoy'un sunuculuğunu üstlendiği, birbirinden ünlü isimleri ağırlayan "İz Bırakanlar" programı ekranlara veda etti. Program boyunca sağlık ve güncel konular üzerine keyifli sohbetler gerçekleştiren ikili, izleyicilerden tam not almayı başardı.

İz Bırakan İkili!

Sosyetenin ünlü diş doktoru Esra Bozbay Özsoy, programda konuklara ağız sağlığı üzerine önemli bilgiler vermeyi de ihmal etmedi. İş dünyasının tanınmış ismi Hakan Özsoy ise sohbetleriyle programa renk kattı.

İz Bırakan İkili!

Ünlü İsimler Konuk Oldu

"İz Bırakanlar" programı, son dönemin popüler isimlerini ağırladı. Estetik açıklamalarıyla gündem olan Rafet El Roman, müzik dünyasında şok etkisi yaratan açıklamalarda bulunan Mustafa Keser, Ferhat Göçer, İskender Paydaş ve Uğur Arslan gibi ünlüler programda keyifli sohbetlere imza attı.

İz Bırakan İkili!

Yeni Sezonda Yeniden Ekranlarda

Ekranlara veda eden "İz Bırakanlar"ın yakın zamanda yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacağı öğrenildi. Yeni sezonda da birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı program şimdiden merakla bekleniyor. #esrabozbayozsoy #hakanozsoy

İz Bırakan İkili!
İz Bırakan İkili!

Televizyon, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin İz Bırakan İkili! - Son Dakika

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