Kendi adlarını verdikleri müzik grubu ile bir döneme damga vuran İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi, 1992 yılında ayrılmış, 2022'de sürpriz şekilde yeniden bir araya gelmişti.
Art arda konserler veren müzik grubu, bayramda Kıbrıs'ta sahneye çıkmalarının ardından tekrar dağılma kararı aldı. 'Aramızda Kalmasın' programına konuşan İzel, magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın gerekçesini anlattı.
"ERCAN'IN TAVRI MUTSUZ ETTİ"
Ünlü şarkıcı, "Yıllar önce Çelik 'Ben artık mutsuzum' demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de 'Mutsuzum' diyerek ayrıldım.
30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" dedi.
Son Dakika › Magazin › İzel'den sürpriz ayrılık açıklaması: 'Ercan'ın tavrı mutsuz etti' - Son Dakika
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm şarkısını taklit ettiği bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımına Morgül kahkaha emojileriyle karşılık verdi.
Müzisyen, besteci ve söz yazarı Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı, Özdemiroğlu'nun ailesi ve yakınları da anma programına katıldı. Türk pop müziği parçaları ve film müzikleriyle tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.
Sakla Beni dizisinde yer alan oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Balcıoğlu, dizide canlandırdığı 'Afife' karakterini anlattı. Karakterin yaşadığı zorlukları ve hataları anlatan Balcıoğlu, toplumun hatalara tahammülü olmadığını belirtti. Ancak herkesin gençlik döneminde hata yaptığını ve karakteri anlamak gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Cavanşir Mammadov, 70 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mammadov'un birçok eseri bulunuyordu ve 2005 yılında Azerbaycan Devleti tarafından 'Emektar Artist Ünvanı'na layık görülmüştü. Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşgedem Hidayetkızı, Mammadov'un ölüm haberini duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını belirtti ve onun değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı.
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Murat Cemcir, Ahmet Kural ile olan ayrılıkları hakkında konuşarak, her ikisinin de tek başına güzel işler yapmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Tokatlı olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ve Nuri Bilge Ceylan ile çalışma deneyimini paylaştı. Murat Cemcir, özel hayatında da aldatıldığını itiraf etti.
Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü Darülaceze'de çekildi. Ünlü oyuncu, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile görüşerek çalışan ve sakinlerle vakit geçirdi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile yaşadığı aşkın ifşası sonrası Erdoğan'ın moralinin yüksek olduğu görüldü.
Gripin'in solisti Birol Namoğlu, İstanbul konserinde seyircilere 'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar' diyerek selamlama yaptı. Grup, 2 saat boyunca hit şarkıları ve proje albümlerinden parçalarla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gripin, Trabzon, Ankara ve Kayseri konserleriyle turnesine devam edecek.
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