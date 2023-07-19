İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı

19.07.2023 23:16

İzmir'de yaşayan ve uzun süredir yalnız olduğunu ifade eden Mehmet Ali isimli vatandaş, bulduğu çözümle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendine yapay bir kız arkadaş tasarlayan vatandaş, bu da yetmezmiş gibi sosyal medyadan yayın açtı. Tasarladığı kız arkadaşına 'Banu' ismini veren vatandaşın yayın esnasında sarıldığı kız arkadaşına 'Cennet kokulum benim' diyerek iltifatlar yağdırması da dikkatlerden kaçmadı.

İzmir'de yaşayan ve uzun süredir yalnız olduğunu ifade eden Mehmet Ali isimli vatandaş, bulduğu çözümle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"CENNET KOKULUM BENİM"

Kendine yapay bir kız arkadaş tasarlayan vatandaş, bu da yetmezmiş gibi sosyal medyadan yayın açtı. Tasarladığı kız arkadaşına "Banu" ismini veren vatandaşın yayın esnasında sarıldığı kız arkadaşına "Cennet kokulum benim" diyerek iltifatlar yağdırması da dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR
500

İzmir, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ü transfer etti
22:54 Bedavaya aldılar! Trabzonspor, Göktan Gürbüzü kadrosuna kattı
22:36 1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
22:31 1 takım yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
22:22 Ekonominin patronu Şimşek, 50 milyar dolarlık anlaşmayı değerlendirdi
22:21 İstanbul'da iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu
22:18 BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşmaya Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Minnettarız
22:16 Bakırköy'de iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu
22:00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu sezon 45-50 milyon avro satış yapmayı umuyoruz
21:56 Ali Koç bu sezon çok başka! Satacağı oyunculardan bakın kaç para hedefliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 23:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement