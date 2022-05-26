İznik'te Romantik Aşk Tatili - Son Dakika
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İznik'te Romantik Aşk Tatili

26.05.2022 10:51
İznik'te Romantik Aşk Tatili

3 aydır aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu-şarkıcı Elif Yılmaz ile Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör, hafta sonunu İznik'te baş başa geçirdi. Yılmaz, romantik tatilde sevgilisinin objektifine verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi, oyuncu ve şarkıcı Elif Yılmaz, yaklaşık 3 aydır Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör'le ilişki yaşıyor. Sürpriz birliktelik, çiftin Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına birlikte katılmasıyla ortaya çıkmıştı. Aşklarını sosyal medyada da ilan eden çift, hafta sonu Bursa kaçamağı yaptı.

SEVGİLİSİNE POZ VERDİ

Birlikte tatile çıkan Elif Yılmaz ve Batuhan Kör, İznik'te romantik günler geçirdi. Çift keyifli tatili birbirinden özel fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Sevgilisinin objektifine bol bol poz veren Yılmaz, o kareleri sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

İznik'te Romantik Aşk Tatili
İznik'te Romantik Aşk Tatili
İznik'te Romantik Aşk Tatili

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Kaynak: Snob Magazin

Miss Fashion, Trabzonspor, Elif Yılmaz, İznik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İznik'te Romantik Aşk Tatili - Son Dakika


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