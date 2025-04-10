İzzet Yıldızhan\'dan çok sert İbrahim Tatlıses iddiası: Psikolojisi iyi değil

İzzet Yıldızhan zaman zaman çocukları ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor. 9 çocuk babası olan ünlü isim hayranlarının da yakın markajında. Geçtiğimiz aylarda yıllarca sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'la ilk defa fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan son olarak mutlu aile tablolarını gözler önüne sermişti.

İzzet Yıldızhan son olarak ise katıldığı canlı yayında söyledikleriyle tekrar gözleri üzerine çekti.

TV8'deki Gel Konuşalım'a konuk olan şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu. Sözlerine sanat dünyasını eleştirmekle başlayan türkücü; 'Ben kimseden çekinmem, kimseyi de saymam, kimseyi de umursamam. Dostluğun ölçüsü vardır. Benim bir tane rahmetli arkadaşım vardı. Evine girip çıktığım, benim evime girip çıkan İbrahim Erkal. Öyle bir adamdı, Anadolu'ydu. Şimdi bakıyorsun samimi değiller. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Samimi olsunlar. Ben hep bunu söylüyorum.

Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili. Birçoğu ikiyüzlü emin olun. Samimi değiller. Ben geneli konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Bir taneyi ayırmıyorum bile. Samimi olmadıklarını kendileri de biliyor' dedi. Yıldızhan, açıklamalarının devamında ise 'Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil.İfade ettim bunu. Bunu kişi olarak algılamayın. İsimlendirmek istemiyorum, isimlendirince çok başka yerlere gidecek. Birçoğunun samimi olmadığını düşünüyorum. Bu sektörün samimi olmadığını düşünüyorum. Ben genelini samimi görmüyorum.'diyen Yıldızhan, meslektaşı İbrahim Tatlıses ile ilgili ise çarpıcı bir iddiada bulundu.

"PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL"

Sunucu Ece Erken'in 'İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz' sorusuna ünlü türkücü 'Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil' dedi.