James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu

25'inci James Bond filmi No Time to Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) galası İngiltere'nin Londra kentindeki Royal Albert Hall'da gerçekleşti. Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdiği filmin galasında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, Düşes Camilla, Prens William ve Düşes Kate Middleton da katıldı.

TARZIYLA HERKESİ BÜYÜLEDİ

Törende Jenny Packham imzalı ışıltılı altın rengi elbiseyle atılan Middleton; makyajı, fiziği ve güzelliğiyle tüm davetlileri büyüledi. Düşes, 2 bin 800 sterlinlik elbisesini 290 sterlinlik Onitaa küpeleriyle tamamladı. Topuz model yaptırdığı saçlarıyla zarifliği elden bırakmayan Kate Middleton, ışıltılı elbisesini 1970'ler tarzı bir pelerinle tamamladı.

OYUNCULARLA SOHBET ETTİLER

Kraliyet üyeleri, kırmızı halı sonrası galanın yapılacağı salonda kendilerini karşılayan filmin oyuncularıyla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Filmin müziklerini yapan Finneas O'Connell ve Billie Eilish kardeşler de Prens William ve Kate Middleton ile tanışarak film üzerine konuştu.

İşte Kate Middleton'un çok konuşulacak şıklığı...