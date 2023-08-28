Jennifer Aniston'dan güzellik itirafı: Yüzüme somon balığı spermi enjekte ettirdim ama etkili olmadı - Son Dakika

Jennifer Aniston'dan güzellik itirafı: Yüzüme somon balığı spermi enjekte ettirdim ama etkili olmadı

Son Güncelleme: 28.08.2023 09:07

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, genç görünmek için bir dönem yüzüne somon balığının spermiyle bakım yaptırdığını ancak etkili olmadığını söyledi.

"Friends" dizisiyle şöhreti yakalayan ve başarısıyla dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen 54 yaşındaki Jennifer Aniston, yıllar önce daha genç görünmek için somon balığının spermiyle yüz bakımı yaptırdığını itiraf etti.

YAPTIRDIĞI İŞLEM ETKİLİ OLMADI

Wall Street Journal'a konuşan güzel oyuncu, geçmişte genç görünmek için ilginç yollara başvurduğunu bunlardan birinin de somon balığı spermi olduğunu söyledi. Uygulamayı bir estetisyenden duyduğunu ve çok şaşırdığını söyleyen Aniston, "Her şeyden önce 'Ciddi misin?' diye sordum. Somon balığının spermini nasıl elde ediyorsunuz? dedim" ifadelerini kullandı. Uygulamayı yaptırdığını söyleyen oyuncu, denediği yüz bakımının cildinin gençlik ışıltısını iyileştirmek adına hiçbir etkisi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Jennifer Aniston, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jennifer Aniston'dan güzellik itirafı: Yüzüme somon balığı spermi enjekte ettirdim ama etkili olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jennifer Aniston'dan güzellik itirafı: Yüzüme somon balığı spermi enjekte ettirdim ama etkili olmadı - Son Dakika
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