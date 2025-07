Jennifer Lopez Antalya İçin Heyecanlı

HAYRANLARINA SESLENDİ

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, Antalya konseri öncesinde sosyal medya hesabından video paylaştı. Hayranlarına seslenen ABD'li pop yıldızı, doğum gününden bir gün önce 23 Temmuz'da Antalya'da konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirtti. Jennifer Lopez, 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında Antalya konseri sonrasında da 5 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek.

Haber: Namık Kemal KILINÇ- İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -