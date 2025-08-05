Jennifer Lopez, İstanbul\'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf

4.'sü düzenlenen 'İstanbul Festivali' kapsamında yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dev bir konser verecek olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, İstinye'de alışveriş turuna çıktı.

VİTRİNLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE İNCELEDİ

Korumalarıyla birlikte İstanbul sokaklarını adeta bir film seti gibi turlayan Jennifer Lopez, vitrinleri büyük bir ilgiyle inceledi. Lopez, gözüne kestirdiği mağazalara girip alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF DA ÇEKTİRDİ

56 yaşındaki yıldızı bir anda karşılarında görenler ise hemen cep telefonlarına sarıldı. Lopez, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

MAĞAZAYA ALINMADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, konser vermek için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser öncesi yaptığı alışveriş esnasında bir mağazaya alınmadı.

"DOLUYUZ" DİYEREK GERİ ÇEVİRDİ

İstinye Park'ta ünlü bir giyim mağazasına girmek isteyen Lopez'e, mağazanın güvenlik görevlisinden 'Doluyuz' yanıtı geldi. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü. Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, alınmadığı mağazanın görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi.