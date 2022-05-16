Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile yaşadığı ilişkiyle adını geniş bir kitleye duyuran Julia Fox, tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Katıldığı davetlerdeki sıra dışı kombinleriyle adından söz ettiren ünlü isim, bu sefer de alışveriş kombiniyle konuşuldu.
Ünlü isim, siyah bikinisi kot rengi ceket ve çizme ile tamamlayarak dışarı çıktı. Görüntülenmesine ve etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen FOX'un kombininde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de elindeki çanta oldu. Kot pantolonun paçalarını bağlayarak çanta yapan ünlü isim, tarzıyla adından bir kez daha söz ettirdi.
Son Dakika › Magazin › Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı - Son Dakika