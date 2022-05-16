Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı - Son Dakika
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Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı

16.05.2022 13:55

Rapçi Kanye West ile yaşadığı aşkla adını duyuran Julia Fox, sokak stili ile gündem oldu. Fox, geçtiğimiz günlerde bikinili ile alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü ismin elindeki pantolon şeklindeki çantası ile dikkatlerden kaçmadı.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile yaşadığı ilişkiyle adını geniş bir kitleye duyuran Julia Fox, tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Katıldığı davetlerdeki sıra dışı kombinleriyle adından söz ettiren ünlü isim, bu sefer de alışveriş kombiniyle konuşuldu.

PANTOLONU GİYMEK YERİNE ÇANTA YAPTI

Ünlü isim, siyah bikinisi kot rengi ceket ve çizme ile tamamlayarak dışarı çıktı. Görüntülenmesine ve etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen FOX'un kombininde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de elindeki çanta oldu. Kot pantolonun paçalarını bağlayarak çanta yapan ünlü isim, tarzıyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı
Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı
Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı
Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı
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Son Dakika Magazin Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı - Son Dakika
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