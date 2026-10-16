Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma - Son Dakika
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Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

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Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma
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Julia Stiles, 2008’de hayatını kaybeden rol arkadaşı Heath Ledger’ı özel bir dans gösterisiyle anacak. Oyuncu, Ledger’ın “10 Things I Hate About You” filminde kendisine söylediği şarkıyla sahneye çıkacak.

Julia Stiles, “10 Things I Hate About You” filmindeki rol arkadaşı Heath Ledger’ı özel bir dans gösterisiyle anmaya hazırlanıyor. Oyuncu, performansında Ledger’ın filmde kendisine söylediği şarkıyı kullanacak.

FİLMİN UNUTULMAZ ŞARKISIYLA SAHNEYE ÇIKACAK

Julia Stiles, “Dancing with the Stars” yarışmasının özel gecesinde, 2008 yılında hayatını kaybeden Heath Ledger’a adadığı bir performans sergileyecek. Oyuncu, dans partneri Ezra Sosa ile Frankie Valli’nin “Can’t Take My Eyes Off You” şarkısı eşliğinde dans edecek.

Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

Şarkı, ikilinin başrollerini üstlendiği 1999 yapımı “10 Things I Hate About You” filminin unutulmaz sahnelerinden birinde kullanılmıştı. Ledger’ın canlandırdığı Patrick Verona, Stiles’ın hayat verdiği Kat Stratford’u etkilemek için okulun tribünlerinde bu şarkıyı söylemişti.

DUYGUSAL BİR GÖSTERİ OLACAK

Katıldığı “Get Real” podcastinde hazırlık sürecinden bahseden Stiles, gösterinin çok özel ve duygusal olacağını belirtti.

Oyuncunun Ledger’ın anısına hazırladığı dans, yarışmanın 20 Ekim’deki bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma
Julia StilesMagazinSon Dakika

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