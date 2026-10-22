Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı - Son Dakika
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Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

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Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı
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Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken ilk kez açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun toprağa verilmesinin üzerinden dört ay bile geçmediğini belirterek emeğine ve iradesine saygı çağrısında bulundu.

Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden başlayan tartışmalar sürerken hayat arkadaşı Jülide Kural sessizliğini bozdu. Kural, usta oyuncunun toprağa verilmesinin üzerinden henüz dört ay bile geçmediğini belirterek, onun emeğine ve iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından mirası ve vasiyeti gündeme gelen İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava 17 Aralık’a ertelendi.

LEVENT İNANIR: VASİYETE İNANMIYORUM

İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, vasiyette dayısının tüm mal varlığını, telif haklarını ve kendisi adına yapılacak müze ya da vakıf gibi girişimlere ilişkin izinleri Jülide Kural’a bıraktığının yer aldığını öne sürdü. Levent İnanır, vasiyete inanmadığını söyleyerek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. İnanır’ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise dayısının kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı
Levent İnanır - Kadir İnanır

“BU İNSANİ, AHLAKİ VE VİCDANİ BİR SORUMLULUK”

Tartışmalarla ilgili daha önce açıklama yapmayan Jülide Kural, Gel Konuşalım programına yazılı bir açıklama gönderdi. Konu hakkında konuşmak istemediğini ve yaşanan tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu belirten Kural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadir İnanır’ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.”

Kural, İnanır’ın yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı emeğe gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini de kaydetti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Kadir İnanır'ı sevmiyorum ancak adam akıl ve vücud sağlığı yerindeyken gitmiş noter onaylı vasiyetname bırakmış her şeyini yıllardır birlikte yaşadığı ve kendisiyle ilgilenen kadına bırakmış. Levent İnanır ve diğer akrabaları kendilerini rezil ediyorlar, boşa kürek çekiyorlar. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı - Son Dakika
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