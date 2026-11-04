Kadir İnanır'ın miras kavgasında şoke eden iddia! Ölmeden önce yaşanmış - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın miras kavgasında şoke eden iddia! Ölmeden önce yaşanmış

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Kadir İnanır\'ın miras kavgasında şoke eden iddia! Ölmeden önce yaşanmış
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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Hayat arkadaşı Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın, dayısı yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken vasi atanmak ve mal varlığına tedbir koydurmak için mahkemeye başvurduğunu açıkladı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras tartışmaları sürüyor. Usta oyuncunun mal varlığını uzun yıllar hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı vasiyetinin ortaya çıkması, yeğeni Levent İnanır ile Kural arasında anlaşmazlığa neden olmuştu. Tartışmalara bu kez Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak'ın açıklamaları damga vurdu.

DAYISI YOĞUN BAKIMDAYKEN MAHKEMEYE BAŞVURMUŞ

Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, T24'e yaptığı açıklamada Levent İnanır'ın, dayısı Kadir İnanır entübe halde yaşam mücadelesi verirken mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Alınak, Levent İnanır'ın 9 Haziran 2026 tarihinde Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Kadir İnanır'ın kısıtlanmasını ve kendisinin vasi olarak atanmasını talep ettiğini belirtti. Başvuruda sanatçının banka hesapları, taşınmazları ve araçlarına tedbir konulmasının da istendiğini ifade etti.

"TÜM TÜRKİYE KADİR İNANIR'I MERAK EDERKEN..."

Yaşananlara tepki gösteren Alınak, sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu günlerde hukuki bir mücadeleyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında şoke eden iddia! Ölmeden önce yaşanmış
KADİR İNANIR - JÜLİDE KURAL

Alınak, "Levent İnanır, Kadir İnanır daha hayattayken mirasının peşine düştü" diyerek, "Tüm Türkiye, sevenleri, hayranları Kadir Bey'in nasıl olduğunu merak ederken kendimizi bir anda Sulh Hukuk Mahkemesi'nde vasi davasında Jülide Hanım'ı savunurken bulduk" ifadelerini kullandı.

ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE MAHKEME KARARINI VERDİ

Avukat Alınak'ın açıklamasına göre, 11 Haziran'da mahkeme hakimi ve bilirkişiler, Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın birlikte yaşadığı eve giderek eşya tespiti yaptı.

24 Haziran'da görülen duruşmada ise mahkeme, Jülide Kural'ın vasi olarak atanmasına karar verdi. Kadir İnanır, bu kararın alınmasından yalnızca iki gün sonra, 26 Haziran'da hayatını kaybetti.

"VASİYETNAMENİN İPTALİNİN ÖN HAZIRLIĞI"

Levent İnanır'ın daha önce dayısının vasiyetnameyi hazırladığı dönemde irade sorunu yaşadığını ileri sürdüğünü hatırlatan Alınak, söz konusu iddiaların vasiyetnamenin iptaline yönelik bir hazırlık olduğunu savundu.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında şoke eden iddia! Ölmeden önce yaşanmış
LEVENT İNANIR - KADİR İNANIR

Kadir İnanır'ın hem 2015 hem de 2022 yılında hazırladığı vasiyetnamelerinde mal varlığını Jülide Kural'a bırakmak istediğini belirten avukat, sanatçının bu kararının yıllar içinde değişmediğini söyledi.

LEVENT İNANIR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Alınak, Jülide Kural'ın miras tartışmaları sırasında hedef haline getirildiğini ve tehdit edildiğini de öne sürdü. Kural'ın kişilik haklarının ihlal edildiğini savunan avukat, Levent İnanır hakkında kişilik haklarına saldırı, dezenformasyon, iftira ve özel hayatın gizliliğiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Levent İnanır'ın avukatın son iddialarına ilişkin yanıtı ise henüz kamuoyuna yansımadı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan GÜÇLÜ Hakan GÜÇLÜ:
    Adamın işi bozuk olmalı bu kadar tırmaladığına göre - Dayısının kararına saygısı dahi yok abuk subuk açıklamalar artı konuştukça batıyor aç kalmış anlaşılan. Boşuna uğraşıyor bu işten bir şey çıkaramaz yasalar ortada ne yazıyor sa o olur 3 0 Yanıtla
    Bülent Aksoy Bülent Aksoy:
    Dayısıda bu hallere düşürene kadar bir resmi nikah kısaydı ya sevdiğine 0 0
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Ortalık karışacak vaziyet alın. Votkamla eriği çalıştır. Her şey Jülide ye kalacak kafayı çalıştır. 2 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    o miras da yenir biter , ee sonra ? sizde öleceksiniz, 0 0 Yanıtla
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