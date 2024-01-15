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Julio Iglesias, Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı - Son Dakika
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Julio Iglesias, Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı

80 yaşındaki İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcının el konulan valizinden tam 42 kilo yiyecek ele geçirildi. Son dönemlerde fiziksel hareketlerinden yavaşlama olan ve zaman zaman tekerlekli sandalye kullanan şarkıcının valizinde 42 kilo çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktı. 80 yaşındaki sanatçı uzun bir süredir hem Bahamalar hem de Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve iki ülke arasında mekik dokuyor.

Julio Iglesias, Punta Cana Havaalanı\'nda gözaltına alındı
15.01.2024 - 18:29,
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80 yaşındaki İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcının el konulan valizinden tam 42 kilo yiyecek ele geçirildi.

Son dönemlerde fiziksel hareketlerinden yavaşlama olan ve zaman zaman tekerlekli sandalye kullanan şarkıcının valizinde 42 kilo çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktı.

80 yaşındaki sanatçı uzun bir süredir hem Bahamalar hem de Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve iki ülke arasında mekik dokuyor.

Kaynak: Magazinkolik
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