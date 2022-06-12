Justin Bieber yüz felci geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Justin Bieber yüz felci geçirdi

12.06.2022 00:58
Justin Bieber yüz felci geçirdi

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini açıkladı.

Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Jutin Bieber sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirten Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söyledi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzünün bir tarafını zar zor hareket ettirebildiğini göstererek rahatsızlığını "oldukça ciddi" olarak nitelendiren Bieber, "Şovları iptal ettiğim için hayal kırıklığına uğrayanlar var. Açıkçası şovlarımı fiziksel olarak gerçekleştiremem. Vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım beni anlarsınız çocuklar" dedi.

"Yüzde 100 geri döneceğim"

Bieber, iyileşme sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmediğini söyledi. Yeterli bir dinlenme ve terapi yoluyla tam bir iyileşme sağlama konusunda olumlu düşündüğünü ifade eden Bieber, "Bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Yapmak için doğduğum şeyi yapabilmek için yüzde 100 geri döneceğim" açıklamasında bulundu.

Bieber'ın eşi, Hailey Bieber Mart ayında beyninde meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. - LOS ANGELES

YORUMLAR
500
Justin Bieber yüz felci geçirdi Justin Bieber yüz felci geçirdi Justin Bieber yüz felci geçirdi! Sadece bir gözünü oynatabiliyor Justin Bieber yüz felci geçirdi! Sadece bir gözünü oynatabiliyor
Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Justin Bieber yüz felci geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:28:16. #1.11#
SON DAKİKA: Justin Bieber yüz felci geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement