Kaan Tangöze'nin sürekli giydiği montun sırrı çözüldü! Eski eşi Seçkin Piriler: Ben almıştım

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Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin uzun yıllardır yaz kış giydiği yeşil montunun nereden geldiği belli oldu. Survivor 2023'e katıldıktan 2 hafta sonra açlığa dayanamayarak dönen Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Piriler, Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montu kendisinin aldığını söyledi.

"YEŞİL PARKAYI KAAN'A BEN ALMIŞTIM"

Sunucuların "Sen Survivor'dayken her şey değişti ama sadece Kaan'ın montu değişmedi" demesi üzerine konuşan Piriler, "O yeşil parkayı Kaan'a ben almıştım. 8-9 sene önce almıştım. Kimin aldığının ve ne olacağının bir önemi yok. Görünce bir şey hissetmiyorum nötrüm. Kaan bana bir şey alsaydı ve çok sevmiş olsaydım anlam yüklemeden giyerdim" dedi.

"KAAN, SURVIVOR'A GİDECEĞİMİ SÖYLEYİNCE BAŞARILAR DİLEMEDİ"

Survivor'a gitmeden önce olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Kaan Tangöze ile konuştuğunu söyleyen Seçkin Piriler, "Ben Survivor'a giderken Kaan'la konuştum. Küçük oğlum babasında, büyük oğlum da babaannesinde kalmayı tercih etti. Kaan, Survivor'a gideceğimi öğrenince bir şey söylemedi. Başarılar da dilemedi" şeklinde konuştu.

2010 yılında nikah masasına oturan ve iki erkek çocukları olan Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze, 2016 yılında ihanet yüzünden boşanmıştı.