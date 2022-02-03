Kaan Yıldırım ile Danla Bilic Aşk mı Yaşıyor? Açıklama Geldi

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve oyuncu Kaan Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Arif Hür, Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin'den ayrıldığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Söylemezsem Olmaz programında Danla Bilic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hadise'den ayrıldıktan sonra pek gündeme gelmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

BİRCAN BALİ'NİN İDDİASI OLAY OLDU

Bircan Bali, canlı yayında "Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar" ifadelerini kullandı.

DANLA BİLİC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü fenomen aşk iddiası sonrası, "Neyse haberlere göre yeni sevgilim varmış! Benden hızlısı mezarda" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

Danla Bilic kimdir, ne iş yapar?

Danla Bilic'in gerçek adı ne; Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, birçok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

KAAN YILDIRIM KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.