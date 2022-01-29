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Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu? - Son Dakika

Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?

29.01.2022 09:51
Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?

Başrollerinde Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide) gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.

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Kaderimin Oyunu, Akın Akınözü, Öykü Karayel, Magazin, Son Dakika

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