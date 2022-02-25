Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal Asiye'nin gitmemesi için ne yapacak? - Son Dakika
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Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal Asiye'nin gitmemesi için ne yapacak?

25.02.2022 16:30

Bu akşam 10. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal kızı ile arasını düzeltmek isterken işler daha da karışacaktır.

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal ve Asiye'nin plansız yolculukları, düşündüklerinden bambaşka bir hâl alır.

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Cemal'in kendini affettirmek için Nergis'e doğru attığı her adım, kızıyla arasının daha da açılmasına neden olunca, Cemal buna bir son vermek için Asiye'nin karşısına çıkar. Raci'nin Mahir'den kurtulmak için yaptığı gizli hamle sonuca ulaşmak üzereyken, Cemal ve Asiye'nin plansız yolculukları, düşündüklerinden bambaşka bir hâl alır ve bu durum konakta yankı uyandırır.

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Kaderimin Oyunu, Akın Akınözü, Öykü Karayel, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal Asiye'nin gitmemesi için ne yapacak? - Son Dakika


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