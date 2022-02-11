Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'i öğrenecek mi?

BaşrollerindeÖykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Kaderimin Oyunu'nda, Asiye, Helin'e karşı suçlu hisseder.

KADERİMİN OYUNU'NDA BUGÜN NELER OLACAK?

Cemal ve Asiye'nin iyice yakınlaşmaya başladıkları görüldü. Gittikleri bir mekanda sevgili sanılan ikili, dikkatleri üzerine çekti.Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Asiye ise Cemal'in Helin'e ihanet etmemesi için, "Helin çok iyi bir kadın. Seni seviyor. Sana güveniyor." dedi.