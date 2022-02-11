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Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'i öğrenecek mi? - Son Dakika

Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'i öğrenecek mi?

11.02.2022 14:52
Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'i öğrenecek mi?

Bu akşam Star Tv ekranlarında 8. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Kaderimin Oyunu'nda Helin, Cemal'in kendisini aldattığından şüphelenir. Cemal'e kadını öğrenmek için baskı yapan Helin, ummadığı bir yanıt alır.

BaşrollerindeÖykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Kaderimin Oyunu'nda, Asiye, Helin'e karşı suçlu hisseder.

KADERİMİN OYUNU'NDA BUGÜN NELER OLACAK?

Cemal ve Asiye'nin iyice yakınlaşmaya başladıkları görüldü. Gittikleri bir mekanda sevgili sanılan ikili, dikkatleri üzerine çekti.Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Asiye ise Cemal'in Helin'e ihanet etmemesi için, "Helin çok iyi bir kadın. Seni seviyor. Sana güveniyor." dedi.

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Kaderimin Oyunu, Öykü Karayel, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'i öğrenecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'i öğrenecek mi? - Son Dakika
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