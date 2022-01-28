Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Raci'nin bulduğu ipucu ne?

Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ı buluşturan Kaderimin Oyunu dizisi, Cuma günleri Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

KADERİMİN OYUNU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.