Kadir Doğulu'dan "imam nikahı" iddialarını ortaya atan Onur Akay'a gönderme: Allah yardımcısı olsun - Son Dakika
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Kadir Doğulu'dan "imam nikahı" iddialarını ortaya atan Onur Akay'a gönderme: Allah yardımcısı olsun

23.04.2022 09:00

Magazin gazetecisi Onur Akay'ın ortaya attığı ve Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahı kıydığı, hatta genç kadının hamile olduğu iddialar Kadir Doğulu tarafından yalanlandı. Doğulu iddialara ilişkin "Bana değil haberi yazana sorun, Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

2016 yılında güzel oyuncu Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun final yapan Aşkın Tarifi isimli dizideki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile anılmaya başladı. Daha önce de haklarında yasak aşk iddiası çıkan Doğulu ve Arıtürk'ün imam nikahıyla evlendiği hatta Arıtürk'ün hamile olduğu öne sürüldü.

"HABERİ YAPAN KİŞİNİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Çirkin iddia sonrası ilk açıklama Kadir Doğulu'dan geldi. Daha önce de Serra Arıtürk'le çıkan yasak aşk iddiasını yalanlayan Kadir Doğulu, önceki akşam eşiyle doğum günü kutlaması için gittiği mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşan Doğulu, hakkındaki evlilik ve çocuk haberlerine de açıklık getirdi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan 40 yaşındaki Kadir Doğulu, "O haberi yapan kişinin Allah yardımcısı olsun. Bu iddiayı bana değil o haberi yazan kişiye sorun" diyerek sitem etti.

Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk İddialarına Cevap!
Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk İddialarına Cevap!
Kadir Doğulu'dan Serra Arıtürk İddialarına Cevap!
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Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Evlilik, Mevla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kadir Doğulu'dan 'imam nikahı' iddialarını ortaya atan Onur Akay'a gönderme: Allah yardımcısı olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Doğulu'dan "imam nikahı" iddialarını ortaya atan Onur Akay'a gönderme: Allah yardımcısı olsun - Son Dakika
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