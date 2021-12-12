PAÜ tarafından yayımlanan açıklamada; "Üniversite hastanemizde tedavisi tamamlanan, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ile tedavi sürecini yürüten Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Erdal eşliğinde hastanemizden taburcu edilen değerli sanatçımız Kadir İnanır'a sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Muğla 'da geçirdiği beyin kanaması sonucunda acil ameliyata alınan Kadir İnanır , 22 gün sonra Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nden taburcu edilerek uğurlandı.

Son Dakika › Magazin › Kadir İnanır, 22 gün sonra PAÜ'ye böyle veda etti - Son Dakika Magazin

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