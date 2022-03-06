Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

06.03.2022 13:42
Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi

Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan İsmailoğlu, bugün toprağa verilecek.

Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Kadir İnanır aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu dün vefat etti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan İsmailoğlu, son yolculuğuna bugün uğurlanacak. İsmailoğlu, bugün İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup çay içen oyuncu, sağlığıyla ilgili sorulara "Gayet iyiyim, hiçbir problem yok" yanıtını verdi.

Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti
Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi
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Levent İnanır, Kadir İnanır, Soner Arıca, Yeşilçam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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