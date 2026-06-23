Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı kaybı - Son Dakika
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Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı kaybı

Kadir İnanır ve Soner Arıca\'nın acı kaybı
23.06.2026 15:13
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Usta oyuncu Kadir İnanır’ın ablası ve pop müzik sanatçısı Soner Arıca’nın annesi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü ismin yakını olan Arıca'nın cenazesi, yarın memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ablası ve ünlü sanatçı Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında yaşamını yitirdi. Arıca'nın cenazesi, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi olan Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan özel bir hastanede bir süredir tedavi görüyordu. 95 yaşındaki Arıca, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SANAT VE SPOR DÜNYASININ ORTAK ACISI

Hayatını kaybeden Altun Arıca, Türkiye'nin sanat ve spor dünyasından tanınan pek çok ismin birinci derece yakınıydı. 

Altun Arıca'nın:

  • Usta aktör Kadir İnanır ile Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası,
  • Ünlü pop müzik sanatçısı Soner Arıca ile Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi,
  • Sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in ise anneannesi olduğu bildirildi.

MEMLEKETİ FATSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vefat haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Altun Arıca'nın cenazesinin, yarın memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı kaybı - Son Dakika

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