Kadir İnanır ve Soner Arıca\'nın acı kaybı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ablası ve ünlü sanatçı Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında yaşamını yitirdi. Arıca'nın cenazesi, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın eşi olan Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan özel bir hastanede bir süredir tedavi görüyordu. 95 yaşındaki Arıca, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SANAT VE SPOR DÜNYASININ ORTAK ACISI

Hayatını kaybeden Altun Arıca, Türkiye'nin sanat ve spor dünyasından tanınan pek çok ismin birinci derece yakınıydı.

Altun Arıca'nın:

Usta aktör Kadir İnanır ile Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası,

Ünlü pop müzik sanatçısı Soner Arıca ile Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi,

Sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in ise anneannesi olduğu bildirildi.

MEMLEKETİ FATSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vefat haberiyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Altun Arıca'nın cenazesinin, yarın memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.