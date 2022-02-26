Kafa Karıştıran Fotoğraf! Yoksa Aşk mı Yaşıyorlar? - Son Dakika
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Kafa Karıştıran Fotoğraf! Yoksa Aşk mı Yaşıyorlar?

26.02.2022 00:51
Kafa Karıştıran Fotoğraf! Yoksa Aşk mı Yaşıyorlar?

Bir süredir ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte olan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'in oyuncu Nur Fettahoğlu ile fotoğrafı kafaları karıştırdı. İşte haberin detayları...

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'den ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha sonra adı birçok ünlü isimle anılan Umut Evirgen, bir süredir Serenay Sarıkaya ile birlikteydi... Geçtiğimiz günlerde Sarıkaya ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan Umut Evirgen'in Nur Fettahoğlu ile fotoğrafları kafaları karıştırdı. Nur Fettahoğlu, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Fettahoğlu kareye, "Sen hep aşkkkk'la" diye yazıp, beyaz kalp emojisi koyarak Evirgen'i etiketlemesi şaşırttı. Nur Fettaoğlu, kızının babası Levent Veziroğlu'dan geçtiğimiz sene mart ayında boşanmıştı.

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Serenay Sarıkaya, Nur Fettahoğlu, Umut Evirgen, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kafa Karıştıran Fotoğraf! Yoksa Aşk mı Yaşıyorlar? - Son Dakika


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