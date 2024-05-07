Kahtalı Miçe Gırtlak Kanseri ve Ekonomik Sıkıntı İddialarını Yalanladı

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Kahtalı Miçe gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı:

Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz.

Sizden sadece dualarınızı istiyorum

Selam ve dua ile ????

Kahtalı Mıçe

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