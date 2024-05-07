Kahtalı Miçe gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı:
Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz.
Sizden sadece dualarınızı istiyorum
Selam ve dua ile ????
Kahtalı Mıçe
Kahtalı Mıçe (@kahtali_mice_resmihesap)'in paylaştığı bir gönderiBu gönderiyi Instagram'da gör
Kahtalı Mıçe (@kahtali_mice_resmihesap)'in paylaştığı bir gönderi
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Son Dakika › Magazin › Kahtalı Miçe Gırtlak Kanseri ve Ekonomik Sıkıntı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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