Kahtalı Miçe Gırtlak Kanseri ve Ekonomik Sıkıntı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Kahtalı Miçe Gırtlak Kanseri ve Ekonomik Sıkıntı İddialarını Yalanladı

Kahtalı Miçe Gırtlak Kanseri ve Ekonomik Sıkıntı İddialarını Yalanladı

Kahtalı Miçe, gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı. Miçe, sadece dualarını istediğini belirtti.

07.05.2024 23:09  Güncelleme: 23:10
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Kahtalı Miçe gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı:

Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz.

Sizden sadece dualarınızı istiyorum

Selam ve dua ile ????

Kahtalı Mıçe

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Kahtalı Mıçe (@kahtali_mice_resmihesap)'in paylaştığı bir gönderi

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Kaynak: Magazinkolik

Ekonomi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kahtalı Miçe Gırtlak Kanseri ve Ekonomik Sıkıntı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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