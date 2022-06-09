Kaldığı Kral Dairesine 'süper Star' Adı Verildi - Son Dakika
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Kaldığı Kral Dairesine 'süper Star' Adı Verildi

09.06.2022 00:12
Kaldığı Kral Dairesine 'süper Star' Adı Verildi

Geçtiğimiz aylarda yine Bodrum Titanic Deluxe Otel'de konser veren Ajda Pekkan için bir jest yapılarak konakladığı kral dairesine 'Süper Star' adı verildi.

25 Haziran'da ikinci kez Bodrum Titanic Deluxe Otel'de konser vermeye hazırlanan Süper Star Ajda Pekkan için süper hazırlık. Geçtiğimiz aylarda yine aynı otelde konser veren Ajda Pekkan için bir jest yapılarak konakladığı kral dairesine 'Süper Star' adı verildi.

Konser vereceği 25 Haziran tarihi için ise aynı katta yer alan 24 odanın komple kapatılarak Ajda Pekkan için rezerve edildiği ortaya çıktı. Ajda Pekkan'a oda jestinin yanı sıra yurtdışından İngiltere kraliyet ailesine yapılan çikolatalardan özel olarak sipariş edilerek, konser tarihinde getirileceği öğrenildi.

Kaldığı Kral Dairesine 'süper Star' Adı Verildi
Kaldığı Kral Dairesine 'süper Star' Adı Verildi
Kaldığı Kral Dairesine 'süper Star' Adı Verildi

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Kaldığı Kral Dairesine 'süper Star' Adı Verildi - Son Dakika

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