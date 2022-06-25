Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi

Erkan Petekkaya; Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Petekkaya'nın çekimleri devam eden dizinin setinde fenalaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"KALP KRİZİ FALAN GEÇİRMEDİM"

Oyuncunun sette rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin gündem olmasıyla Petekkaya'dan cevap geldi. Setten video yayınlayan hastalık iddiasını yalanlayan oyuncu, "Gördüğünüz gibi kanlı canlı setteyim. Sevgili arkadaşlar o yalan haber. Kalp krizi falan geçirmedim. Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Sevgiler, saygılar" şeklinde konuştu.