Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi - Son Dakika
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Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi

25.06.2022 13:38

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın Son Gün dizisinin setinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Petekkaya sosyal medya hesabından setten bir video yayınlayarak "Kanlı canlı setteyim" dedi.

Erkan Petekkaya; Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Petekkaya'nın çekimleri devam eden dizinin setinde fenalaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"KALP KRİZİ FALAN GEÇİRMEDİM"

Oyuncunun sette rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin gündem olmasıyla Petekkaya'dan cevap geldi. Setten video yayınlayan hastalık iddiasını yalanlayan oyuncu, "Gördüğünüz gibi kanlı canlı setteyim. Sevgili arkadaşlar o yalan haber. Kalp krizi falan geçirmedim. Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Sevgiler, saygılar" şeklinde konuştu.

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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi - Son Dakika
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