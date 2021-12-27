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Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor - Son Dakika

Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor

27.12.2021 14:45

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kalp Yarası'da bugün neler olacağı merak konusu oldu. Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

"KALP YARASI" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

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Kalp Yarası, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor - Son Dakika
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