Devrim Yakut Yaşadığı Hastalığı Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Devrim Yakut Yaşadığı Hastalığı Anlattı

22.09.2022 21:33
Devrim Yakut Yaşadığı Hastalığı Anlattı

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da 'Rafet Koroğlu'nun eşi 'Gülcihan' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Devrim Yakut, meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV'de yayınlanan 'Empati' programına konuk oldu. Eşi Alper Kut ile kısa süre sonra aynı hastalığa yakalanan usta oyuncu, yaşadıkları zorlu süreç hakkında konuştu.

Devrim Yakut, geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle 'Camdaki Kız' dizisine iki hafta ara vermek zorunda kalmıştı. Gülcihan Koroğlu karakteri, senaryo gereği Van'daki hasta amcasının yanına gitmişti. Bu süreçte hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkan 53 yaşındaki oyuncu, sağlığına kavuşup sete dönmüştü.

Beynine pıhtı attığını açıklayan Yakut, 4 Mayıs'ta sosyal medya hesabından sevenlerine şöyle seslenmişti:

Basında çıkan hastalık haberleri üzerine telefonum neredeyse susmadı. Sevginiz ne büyük, ne şanslıyım. Allah bir tekinizin bile teline zeval vermesin. Tam bir ay önce bugün, beynimin talamus bölgesine minnak bir pıhtı attı. Minnacık şey, beni hastanelik etti. Ucuz atlatılmış, mühim bir mesele. İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı. Doktorumun dediğine göre o da geçecek. Aradınız, sordunuz, iyi enerjiler, dualar yolladınız. Hepinizin o güzel kalplerinize minnettarım. Hepinizi sevgimle kucaklarım. Sağlıklı, şahane günlerimiz olsun.

Ünlü oyuncu, hastalığını ilk kez Empati programında anlattı: Bir anda hayatımız değişti! Sabah evden normal çıktım, döndüğümde eşim Alper konuşamıyordu ve yazamıyordu.

Beyindeki konuşma merkezine pıhtı attığı için konuşmayı ve yazmayı unutmuştu. Tam Alper düzelirken benim ayaklarım uyuştu, sonra ellerim uyuştu, sonra yüzümün yarısı uyuştu. Alper'den çok antrenmanlı olup, mesele üzerine büyük okumalar yaptığım için 'Beynime bir şey oldu, benim doktora gitmem lazım' dedim. Kendime küçük bir çanta yaptım, Alper'i uyandırdım ve 'Hastaneye gitmem gerekiyor, sanırım benim beynime pıhtı attı' dedim.

Bu kadar emindim ve yanılmadım. Gerçekten öyle oldu. Bu sefer başka bir zorlu süreç başladı. Günün sonunda Alper de ben de şunu düşünüyoruz; Hayat bize ikinci bir şans verdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ölebileceğimi hiç düşünmedim. Umudumu hiç kaybetmedim.

YORUMLAR
500
Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret
Kaynak: Snob Magazin

Devrim Yakut, Van, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devrim Yakut Yaşadığı Hastalığı Anlattı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:04 Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:59 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgandan akılalmaz ifade: Tetiği Hannas isimli cin çekti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 21:33:41. #1.11#
SON DAKİKA: Devrim Yakut Yaşadığı Hastalığı Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement