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Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? Davut ve Gülfem evlenebilecek mi? - Son Dakika

Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? Davut ve Gülfem evlenebilecek mi?

09.02.2022 16:51

16. bölümüyle bu akşam final yapacak Kanunsuz Topraklar'da Ankara yolculuğu Davut ve Gülfem'in yaralı aşkını iyileştirecektir. Mutlu sona ulaşmaları için aşmaları gereken engeller bitmiş değildir.

BaşrollerindeUğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kanunsuz Topraklar bu akşam final yapacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Bazen en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafedir. Minik İpek'in hastalığı yüzünden çıktıkları Ankara yolculuğu Davut ve Gülfem'in yaralı aşkını iyileştirir… Çünkü aşkla çıkılmamış her yol yarım kalır… Ali Gelik'in çirkin oyunlarına, felaketlere, kavgalara, depremlere, fırtınalara rağmen nihayet evlenmeye karar verirler. Ve acılarla renklenmiş o kırmızı kurdele iki altın yüzüğün arasına bağlanır… Bu habere sevinenler de olur, karalar bağlayanlar da… Ali Gelik, Mehveş ve Yavuz bu iki aşığı ayırmak için korkunç planlar yapar. Ama bu savaşı da kazanan Davut ve Gülfem olacaktır. Fikriye için, maden mahallesindeki yaşama ayak uydurmak günden güne zorlaşmaktadır. Ama her şeye kahramanca göğüs gerer Fikriye… Çünkü amaç mutlu olmaksa ıstırap çekmek şarttır. Ve gerçeklerin bir huyu vardır. Er ya da geç ortaya çıkarlar… Yavuz'la evlilik konusunda son derece yanlış bir seçim yapan Behice kocası hakkındaki bütün sırları öğrenecek ve ona hak ettiği cezayı verecektir…

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Kanunsuz Topraklar, Esra Bilgiç, Uğur Güneş, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? Davut ve Gülfem evlenebilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? Davut ve Gülfem evlenebilecek mi? - Son Dakika
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