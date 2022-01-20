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Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu? - Son Dakika

Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?

20.01.2022 11:36
Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu?

Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı yapım olan Kanunsuz Topraklar dizisi dün 13. bölümüyle ekranlardaydı. Son sahnede Teğmen Sezai'nin şehit düşmesi

Çarşamba günleri yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kanunsuz Topraklar dizisinin son bölümünde Teğmen Sezai şehit edildi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz ölümle burun burunadır. Davut'un tetiği çekmesi an meselesidir. Teğmen Sezai, Davut'u vazgeçirmeye çalışsa da Davut kararlıdır. Gülfem, Behice ve Fikriye tarifsiz bir korku içinde Davut ve Yavuz'un akıbetini öğrenmeye çalışmaktadır. Gelen haberle üç kız kardeş soluğu karakolda alır. Ama burada Gülfem'i daha büyük bir şok beklemektedir. Ortalığı yakıp yıkan bir Davut'la karşılaşır. Uzun zamandır içinde büyümekte olan şüpheler mühürlenmeye başlar. Gülfem, Davut'a hesap sorar. Daha bu kavganın ateşi sönmeden Ali Gelik girer devreye, Bahar ve Davut'un birlikte olduğunu ima eder. Ama Gülfem, gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır buna. Tüm bunlar yaşanırken Fatma Ana, evde üstünde Fransızca notlar yazan bir fotoğraf bulur. Nota göre Celal evi terk etmiştir. Gülfem'e de Fatma Ana'ya gelen notun bir benzeri ulaşır. Bu notta Fikriye de Celal'le birlikte kaçtığını ve bir daha konağa dönmeyeceğini yazmaktadır. Herkes dehşet içindedir. Fransızlar ne maden mahallesinin ne de Paşazade Madencilik'in peşini bırakmıyordur ve durum anbean daha da vahim bir hâl alıyordur. Ve ne yazık ki 'Memleket Meselesi' yüzünden vatan bir evladını daha kaybedecektir…

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Kanunsuz Topraklar, Esra Bilgiç, Uğur Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanunsuz Topraklar'da neler oldu? Teğmen Sezai ölüyor mu? - Son Dakika Magazin


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