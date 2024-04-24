Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan kişiye karşı koyarken darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan kişiye karşı koyarken darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan ve cinsel tacizde bulunan bir kişiye karşı koyarken yüzüne vurduğu olay hakkında konuştu. Rapçi, saldırı ve darp suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Kanye, tatildeyken Bianca'nın saldırıya uğradığını ancak olaya doğrudan tanık olmadığını belirtti. Polis yetkilileri, saldırının Kanye'nin tepkisini tetiklediğini ve olayda yaralanma olmadığını açıkladı.

24.04.2024 15:41  Güncelleme: 15:53
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Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan ve cinsel tacizde bulunan bir kişiye karşı koyarken yüzüne vurduğu olay hakkında konuştu. Bu olayın ardından rapçi, saldırı ve darp suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Rapçi Kanye West, müzisyen Justin Laboy'un sunduğu "The Download" programına katılarak yaşananları anlattı. Kanye, tatildeyken Bianca'nın "şatoda banyoya giderken" saldırıya uğradığını söyledi. Kendisinin bu olaya doğrudan tanık olmadığını, ancak Bianca'nın kendisine olayı anlattığını belirtti.

Ertesi gün yapılan açıklamada, "Bianca, dün gece fiziksel bir saldırıya maruz kaldı. Saldırgan, onu belinden tutarak döndürdü ve öpmeye çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

Polis yetkilileri, geçen Salı akşamı gerçekleşen bu olayda Bianca'ya yapılan saldırının, Kanye'nin sert tepkisini tetiklediğini aktardı. Ayrıca, olayda taraflardan kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.

Kanye West, eşi Bianca Censori'ye cinsel saldırıda bulunan kişiye yumruk attığı için darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

Kanye West, Ünlüler, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan kişiye karşı koyarken darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanye West, eşi Bianca Censori'ye şiddet uygulayan kişiye karşı koyarken darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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