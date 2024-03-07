Kara Ağaç Destanı\'nın Üçüncü Bölümünde Neler Olacak?

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Kara Ağaç Destanı'nın üçüncü bölüm konusu ise şöyle;

Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta bütün dengeler altüst olur. Latif Bey, yaptığı hamleyle Celal Ağa'yı zor bir durumun içine sokar. Çıkmaza giren Ömer'e, gördüğü bir rüya yol gösterir.

O yolun sonunda karşısında Sultan'ı bulur. Sultan, bir yandan Osman Ağa ile ilgili açığa çıkan sırrın ağırlığıyla savaşırken diğer yandan ise barajla ilgili kararını vermek üzere vicdanıyla baş başadır.

Kara Ağaç, ya huzur bulacak ya da kavga, herkesi içine alarak büyük bir yangına dönüşecektir.