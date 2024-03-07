Kara Ağaç Destanı\'nın Üçüncü Bölümünde Neler Olacak?

Kara Ağaç Destanı'nın üçüncü bölüm konusu ise şöyle;
Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta bütün dengeler altüst olur. Latif Bey, yaptığı hamleyle Celal Ağa'yı zor bir durumun içine sokar. Çıkmaza giren Ömer'e, gördüğü bir rüya yol gösterir.
O yolun sonunda karşısında Sultan'ı bulur. Sultan, bir yandan Osman Ağa ile ilgili açığa çıkan sırrın ağırlığıyla savaşırken diğer yandan ise barajla ilgili kararını vermek üzere vicdanıyla baş başadır.
Kara Ağaç, ya huzur bulacak ya da kavga, herkesi içine alarak büyük bir yangına dönüşecektir.
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NOW TV'nin yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın çekimlerinde, yapım ekibinin 60 bin TL'ye kiraladığı ev, belediye tarafından mühürlendi. Belediye, evin sahibine ait gecekondunun plato ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Gerçek sahipleri de eve giriş yapamıyor.
Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne izleyicilerin tepkisi çekti.
Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
İngiliz komedyen Jimmy Carr, 'Terribly Funny' isimli gösterisiyle İstanbul'da ilk kez sahne aldı. TuzBiber Komedi Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleşen gösteriye yoğun ilgi oldu. Carr, izleyicilerin sorularını da esprili bir dille yanıtladı. Carr, 15 yıldan fazla süredir komedyenlik yapıyor ve 10 kapalı gişe turne gerçekleştirerek 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, Netflix için özel bir program kaydeden ilk İngiliz komedyen olan Carr, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmanın yanı sıra komedi filmlerinde de rol aldı.
Omuriliğinde yaşadığı problem nedeniyle yürüyemez hale gelen Berna Laçin, 9 saat süren zor bir ameliyat oldu. 3 omuruna 6 tane vida takılan Laçin, hasta yatağından yaptığı açıklamada durumunun nadir görüldüğünü ve okulda ders niteliğinde okutulacağını söyledi.
Güzel oyuncu Melis Sezen yeni proje öncesi imaj değiştirerek sarı olan saçlarını koyu renge boyattı. Oyuncunun son hali sevenlerinden tam not aldı.
Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olan ve taburcu olması beklenen Settar Tanrığen, dün bir kez daha operasyona alındı. Ameliyat edilen Tanrıöğen'in tedavisi bir süre yoğun bakımda devam edecek.
Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şefkatli, Ayel'in iyi olduğunu ve Nisan ayında bir operasyon geçireceğini belirtti.
46 yaşındaki manken Tuğba Özay, Manavgat'taki çiftliğinde kendine küçük bir sera yaparak tarım yapmaya başladı. Ata tohumunun önemine vurgu yapan Özay, toprağa olan sevgisini anlattı ve insanların kendi emeğinin karşılığını almasının mutluluk verici olduğunu belirtti.
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