Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi - Son Dakika
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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi

19.05.2022 09:02
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi

Karadeniz müziğinin özgün müzik tarzındaki yorumları ile dikkat çeken ismi Ali Baran, Bayburt'ta 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde konser verdi.

Karadeniz müziğinin özgün müzik tarzındaki yorumları ile dikkat çeken ismi Ali Baran, Bayburt'ta 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde konser verdi.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen Ali Baran konserinde adeta Karadeniz rüzgarı esti. Kendine has tarzıyla, sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı Baran, konsere katılanları coşturdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler ise oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı Baran, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi

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Kaynak: İHA

Ali Baran, Karadeniz, Bayburt, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Bayburt'ta konser verdi - Son Dakika


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