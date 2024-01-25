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Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı - Son Dakika
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Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı

Eşini, asistanı ile aldatan ve günlerdir Zahide Yetiş ile Yeniden programına çıkan Sihirbaz Özgür lakaplı adamın iki kadına da aynı yüzük ve çiçeği aldığı ortaya çıktı. Yetiş gördüğü manzara karşısından "Allah seni kahretmesin" derken Özgür de "Kampanya vardı 1 alana 1 bedavaydı" diyerek ağızları açık bıraktı.

25.01.2024 - 15:40,  Güncelleme: 15:56
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Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden programında eşini asistanı ile aldatan Sihirbaz Özgür'ü anlattıkları damga vurdu. Özgür'ün eşi ve yasak aşk yaşadığı asistanına aynı yüzük ve çiçeği aldığı ortaya çıktı. Kendisini pişkin şekilde savunan adam "1 alana 1 bedava" vardı dedi.

ZAHİDE YETİŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Eşiyle barışmak için programa çıkan Özgür Bey'in asistanı başta olmak üzere birçok kadınla görüştüğü ortaya çıktı. Günlerdir yayında kadınlara gönderdiği 'Jonglör Alev' mesajları ifşa olan Sihirbaz Özgür'ün bu sefer de karısı ve yasak aşkına aynı yüzük ve çiçeği aldığı ortaya çıktı. Asistan Candan Hanım'ın yüzüğü fark etmesiyle ortaya çıkan yüzük detayıyla ağzı açık kalan Zahide Yetiş "Allah seni kahretmesin Özgür ya. Aynı yüzük mü bu" diyerek tepki gösterdi.

Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı

ÇİÇEĞİ KAFASINDA PARÇALADI

İki kadına da aynı yüzüğü alan Özgür Bey, "Kampanya vardı. 1 alana 1 bedavaydı. Bende iş ortağım diye aldım" diyerek ağızları açık bıraktı. İhanete uğrayan eş Bahar Hanım ise "Sen ne biçim bir adamsın. Ne iğrençsin ya" diyerek öfke kustu. Sinirden deliye dönen Bahar Hanım, çiçeği eşinin başında parçaladı.

Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı
Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı
YORUMLAR (9)
  • Suat Aktaş: Adamcağız kampanyadan yararlanmış bir alana bir bedava, anlamaz ki kadın milleti Yanıtla 14 197
  • guvenlik office: iyice zıvanadan çıkıyoz milletçe. Bir profosörün bir sözü aklıma geldi. Gazze israil savaşında Avrupadaki vatandaşların müslüman toplumlardan daha çok tepki gösterdiğini daha çok mücadele ettiğini göstererek şöyle bir söz kullanmıştı. İSLAM KENDİNE YENİ BİR HALK ARIYOR... anlayana Yanıtla 6 124
  • Ali Kublay: Adam haklı ne yapsın kampanyadan yararlanmış promosyonunu da hediye etmiş ne var bunda?? Yanıtla 12 97
  • Engin Engo: işte ülke insanını siyasetçilerimiz bu hale getirdi =)=) tebrikler. bu ülke yıkılır yakında. andaval olmuş herkes Yanıtla 16 30
  • Giray Özdemir: farkli alsaydi problem yoktu kadin icin Yanıtla 3 35
  • Mesut Dogan: Geçen gün banada denk geldi..1alana 2 bedava,ama bizde olmayınca faydalanma im kampanyadan şans işte Yanıtla 1 8
  • Alican Atmaca: Satış tuzağı zavallı adamı kandırmışlar Yanıtla 1 7
  • Ali Arslan: Eee yapacakti devir hesap derdi :))) Şaka bir yana sadakat kutsaldır. Yanıtla 1 6
  • Heri Bildiğini sanan şey: Bütçesini düşünmüş kâr etmiş… bide üstüne dayak atıyorlar yazık adama Yanıtla 1 2

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak, Zahide Yetiş, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı - Son Dakika
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