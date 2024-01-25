Karısı ve yasak aşkına aynı yüzüğünü alan adamdan pes dedirten savunma: 1 alana 1 bedavaydı

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden programında eşini asistanı ile aldatan Sihirbaz Özgür'ü anlattıkları damga vurdu. Özgür'ün eşi ve yasak aşk yaşadığı asistanına aynı yüzük ve çiçeği aldığı ortaya çıktı. Kendisini pişkin şekilde savunan adam "1 alana 1 bedava" vardı dedi.

ZAHİDE YETİŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Eşiyle barışmak için programa çıkan Özgür Bey'in asistanı başta olmak üzere birçok kadınla görüştüğü ortaya çıktı. Günlerdir yayında kadınlara gönderdiği 'Jonglör Alev' mesajları ifşa olan Sihirbaz Özgür'ün bu sefer de karısı ve yasak aşkına aynı yüzük ve çiçeği aldığı ortaya çıktı. Asistan Candan Hanım'ın yüzüğü fark etmesiyle ortaya çıkan yüzük detayıyla ağzı açık kalan Zahide Yetiş "Allah seni kahretmesin Özgür ya. Aynı yüzük mü bu" diyerek tepki gösterdi.

ÇİÇEĞİ KAFASINDA PARÇALADI

İki kadına da aynı yüzüğü alan Özgür Bey, "Kampanya vardı. 1 alana 1 bedavaydı. Bende iş ortağım diye aldım" diyerek ağızları açık bıraktı. İhanete uğrayan eş Bahar Hanım ise "Sen ne biçim bir adamsın. Ne iğrençsin ya" diyerek öfke kustu. Sinirden deliye dönen Bahar Hanım, çiçeği eşinin başında parçaladı.