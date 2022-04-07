Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda - Son Dakika
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Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda

07.04.2022 16:00

Bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak Kasaba Doktoru'nun başrolünü Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşıyor.

ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi Kasaba Doktoru'nda hastanede yolları keşiden farklı karakterlerdeki doktorların hayatları ele alınacak.

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN KONUSU NE?

'Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

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Vildan Atasever, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda - Son Dakika


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