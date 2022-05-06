Kasaba Doktoru bu akşam 5.bölümüyle ekranda: Hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüşmesine Hakan'ın tepkisi ne olacak? - Son Dakika

Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever'in yer aldığı Kasaba Doktoru'nda 5.bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu bölümde Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur.

HAKAN, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİĞİNDE İŞİN RENGİ DEĞİŞİYOR

Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.