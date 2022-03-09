Katy Perry, İstanbul'da! Görenler Hayrete Düştü! - Son Dakika
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Katy Perry, İstanbul'da! Görenler Hayrete Düştü!

09.03.2022 15:27
Katy Perry, İstanbul'da! Görenler Hayrete Düştü!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin balmumu heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk kez ziyaretçiyle buluşmak üzere Berlin'den İstanbul'a getirildi. İşte detaylar...

6 ay süresince Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek olan Katy Perry figürüne ilk günden yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, Madame Tussauds Satış ve Pazarlama Müdürü Sinem Akay, figür hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Akay, "Katy Perry, kadın hakları savunuculuğunda öncü isimlerden biri. Bu anlamlı günü onun figürüyle beraber taçlandırmak istedik." dedi.

"TUBA BÜYÜKÜSTÜN FİGÜRÜ DE EKLENECEK"

Yakın zamanda Türkiye'ye getirilecek figürler hakkında da müjde veren Sinem Akay, "Bildiğiniz üzere Tuba Büyüküstün'ün figürü için ölçülerini Kasım ayında aldık. Ekim ayında da lansmanını gerçekleştirmek istiyoruz. Bir diğer sürpriz ise Cristiano Ronaldo. Ziyaretçilerimiz tarafından en çok istenilen bir isim kendisi. Onun figürünü de Aralık ayında Türkiye'ye getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

KATY PERRY KİMDİR?

Katheryn Elizabeth "Katy" Hudson (d. 25 Ekim 1984), bilinen sahne adıyla Katy Perry, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve televizyon yarışması jürisi. Dini müzikler dinleyerek büyüdü ve gençliğinde gospel müziği tarzında bir kariyerin peşine düştü. Red Hill Records ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra ilk stüdyo albümü Katy Hudson'ı 2001'de yayımladı.

Şarkıcının altıncı stüdyo albümünün ilk single'ı "Daisies", 15 Mayıs 2020'de yayımlandı.

KATY PERRY ÖZEL HAYATI

2016 yılından bu yana Orlando Bloom ile birliktelik yaşayan Katy Perry, 27 Ağustos 2020'de Daisy Dove Bloom adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

Katy Perry, İstanbul'da! Görenler Hayrete Düştü!
Katy Perry, İstanbul'da! Görenler Hayrete Düştü!

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Madame Tussauds, Kadın Hakları, Katy Perry, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Katy Perry, İstanbul'da! Görenler Hayrete Düştü! - Son Dakika


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