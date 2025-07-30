Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde - Son Dakika
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Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde

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Katy Perry, Kanada\'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde
30.07.2025 10:28
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Katy Perry, Kanada\'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde
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Ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Montreal'de baş başa yemek yerken görüntülendi. Samimi tavırları dikkat çekerken, ''Yeni bir aşk mı doğuyor?'' sorusu gündeme geldi. Perry, Orlando Bloom'la, Trudeau ise 18 yıllık eşi Sophie ile yollarını ayırmıştı. Bu buluşma flört iddialarını güçlendirdi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Montreal'deki lüks bir restoranda baş başa akşam yemeği yerken görüntülendi. TMZ'nin yayınladığı görüntülerde ikilinin oldukça samimi ve keyifli bir sohbet içinde olduğu görüldü.

Pazartesi akşamı Le Violon adlı mekânda buluşan ikili, çeşitli kokteyller içip birkaç farklı yemeği paylaştı. Görgü tanıkları, deniz mahsullerinin ağırlıkta olduğu menüde ıstakozun da yer aldığını aktardı. Katy Perry'nin, Trudeau'nun anlattıklarını ilgiyle dinlediği ve zaman zaman masaya doğru eğilerek dikkat kesildiği gözlemlendi.

Güvenlik görevlilerinin de mekânın bar bölümünde, sırtları çifte dönük şekilde oturup onları aynalı camdan izlediği belirtildi. Yemek esnasında restoran şefi masaya gelerek ikiliyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Perry ve Trudeau, yemek sonrası mutfağa giderek çalışanlara bizzat teşekkür etti.

Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde

Katy Perry, Kanada turnesi kapsamında şu sıralar ülke genelinde konserler veriyor. Ünlü şarkıcının bu akşam Ottawa'da sahneye çıkması, ertesi gün ise yeniden Montreal'de performans sergilemesi bekleniyor.

BEKARLIĞIN TADINI ÇIKARIYORLAR

Katy Perry, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmış, ayrılığın ardından bekar hayatına dönmüştü. Eski çiftin bir kız çocuğu bulunuyor. Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie ile resmen ayrılmıştı.

İkilinin buluşması, sosyal medyada da gündem oldu.

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Son Dakika Magazin Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür:
    sanatçıları bile vizyoner bizim ünlü sanatçılarda rıza zarraba domalıyor 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Katy Perry, Kanada'nın eski başbakanıyla yakalandı! Flört iddiaları gündemde - Son Dakika
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