Kayahan Doğum Gününde Anıldı - Son Dakika
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Kayahan Doğum Gününde Anıldı

30.03.2022 17:04
Kayahan Doğum Gününde Anıldı

Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan, ölümünün yedinci yılında, doğum gününde düzenlenen bir programla anıldı. Kayahan'ın kızı Beste Acar'ın organize ettiği geceye katılan sanatçılar, usta sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Türk pop müziğinin ustası Kayahan, ölümünün yedinci yılında, doğum gününde düzenlenen programda anıldı. Kayahan'ın kızı Beste Acar'ın Sarıyer İstinye'de bir mekanda organize ettiği ve " Cennete Besteler" adını verdiği, Kayahan'ın doğum günü anma gecesine Hakan Peker, Kerem Cem, sanatçı dostları ile sevenleri katıldı.

Cennete Besteler gecesinde Kayahan'ın unutulmaz şarkıları geceye katılan sanatçılar ve kızı Beste Acar tarafından seslendirildi. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

"BABAMI ÇOK ÖZLEDİM"

Gecede konuşan Beste Acar, "Aramızdan ayrılışının yedinci doğum günü, onsuz kutlayacağımız. İlk bulunduğumuz yere geldiğimizde, şurada oturdum. Karşı tarafa doğru baktım. Şuradaki beyaz deniz feneri neresi dedim. Kanlıca olabilir mi? Evet orası kanlıca mezarlığı. Hepimizin o anda tüyleri diken diken oldu. Projenin adı 'Cennete Besteler'. Babam bu gece tam karşımızda olacak. Babamın sanatçı dostları, benim arkadaşlarım, birazdan babamın şarkılarını söyleyeceğiz. Ben de babamın şarkılarını söyleyeceğim. Doğum gününü kutlayacağız. Babamı çok özledim. Hani derler ya inanamıyorum. Sanki hep var. Hala o duygu var. Her gün o varmış gibi geliyor. Her ölüm erken ama babam çok erken öldü. 3 Nisan'da sevenleri ve arkadaşları ile gidip dua edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen Kayahan, adını Sezen Aksu, Zerrin Özer ve yakın arkadaşı Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu. Kayahan 45 yıllık müzik hayatında "Yemin Ettim", " Odalarda Işıksızım", " Mor Melekse", "Allah'ım Neydi Günahım" gibi unutulmaz eserlere imza attı.

Kayahan Doğum Gününde Anıldı
Kayahan Doğum Gününde Anıldı
Kayahan Doğum Gününde Anıldı

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Hakan Peker, Sarıyer, Doğum, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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