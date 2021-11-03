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Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? - Son Dakika

Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?

03.11.2021 14:14

Programında sık sık kadına yönelik şiddeti konu alan Müge Anlı, bir kadının daha derede ölü bulunması sonrası daha fazla sessiz kalamadı. Kadınların sürekli maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddete tepki gösteren Anlı, "Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? Artık yeter" ifadelerine yer verdi.

Ele aldığı kayıp ve cinayet dosyaları, sosyal sorumluluk projeleri ve çözüme kavuşturduğu pek çok konuyla ATV ekranlarının reyting rekortmeni programına imza atan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, tüm kadınların hislerine tercüman olacak açıklamalarda bulundu.

"BAZI ERKEKLER KENDİNİZE ÇEKE DÜZEN VERECEKSİNİZ"

Birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından şiddet gören, üzerine kredi çekilen ve evini terk ettikten 69 gün sonra Lüleburgaz Deresinde ölü bulunduğu anlaşılan Bilsen Pirpor'un kaybı üzerine konuşan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? Ama artık bazı erkekler de biraz kendinize çeke düzen vereceksiniz" diye kadınların maruz kaldığı içler acısı duruma tepki gösterdi.

"BİR KADINI ÖLDÜRMENİN PEK ÇOK YOLU VAR"

Psikolojik şiddetin de cinayetten farksız olmadığının altını çizen Müge Anlı, "Öldürmek, yalnızca can almak değildir... Bir kadını öldürmenin pek çok yolu vardır. O kadının içinden kelebekleri uçurduğun zaman da öldürmüş oluyorsun. O kadının tek güvencesi olan parasını elinden aldığında da öldürmüş oluyorsun. O kadına bir nikah kıymadığında da öldürmüş oluyorsun. İçip içip o kadına kötü sözler söylediğinde de öldürmüş oluyorsun. Lütfen herkes kendisine bir çeke düzen versin, lütfen..." diye konuştu.

"NEDİR BU ALİ KIRAN BAŞ KESEN TAVIRLAR"

Şu an pek çok kadının bu tarz psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını beliren Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Hepimiz çok kısa bir ömrü yaşamak için buradayız. Çok kısa bir hayat sürüyoruz. Nedir bu Ali kıran baş kesen tavırlar? Çok yazık çok... Şu an kaç kadın kim bilir benzer durumda... Parası olmadığı için kim bilir nelere katlanıyor. Artık yeter..."

Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?

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Son Dakika Magazin Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? - Son Dakika Magazin


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