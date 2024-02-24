Kemal Doğulu\'dan kardeşi Kadir Doğulu\'yu kızdıracak çıkış: Aramızda sadece kan bağı var

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Stilist, kuaför ve şarkıcı Kemal Doğulu, geçtiğimiz gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesinde basın mensupları ile sohbet eden 44 yaşındaki Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu'dan bahsederken aralarında sadece kan bağının olduğunu belirtti.

"KARDEŞİMİZİ SEÇEMEYİZ, KAN BAĞIM VAR DİYE SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Yeni sahnesiyle ilgili konuşan Kemal Doğulu, 14 Şubat'ta başladık biz burada çıkmaya. Allah ne verdiyse repertuvarı var bende. Zihnim çöplük gibi, bir çok şarkıyı biliyorum ve söylüyoruz. Çok eğleniyoruz. Lanet olası hafızam işe yarıyor" dedi. Kardeşi Kadir Doğulu ile küslüğünden de bahseden Kemal Doğulu, sözlerine şöyle devam etti: "Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Sebepleri var küslüğün tabii ki. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor. Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Evet kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet. İnsanlar arkadaşlarını seçip onlardan kardeş yapabilir kendisine. Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum. Bu sadece onun için değil, hepsi için geçerli. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz. Ben diğer kardeşlerim ile hem kardeş hem arkadaşım. Annem de hiç karışmaz bu işlere."

"YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME, KARDEŞİM ALDATMAZ"

Geçtiğimiz yıl kardeşi Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığına dair iddialara da yanıt veren Kemal Doğulu; "Kadir bu güne kadar yanındaki hiçbir hanımefendiyi aldatmadı. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ben kardeşimi doğduğundan beri tanıyorum. Neslihan'ı da aldatmadı, aldatmaz" diyerek küs olduğu kardeşini savundu.

Miras olayları ile ilgili de konuşan Doğulu, "Babam öldüğünde bize sadece borçlar kaldı. Buna sadece sesli gülüyorum. Biz her şeyi reddi miras yaptık. Ortada bir miras varsa o da soyadımız. Onu da ben yarattım" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.