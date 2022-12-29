Defne Samyeli'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Defne Samyeli'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu

29.12.2022 17:41

Defne Samyeli, sosyal medyada gündem oldu. Kendall Jenner'ın kıyafetine benzer transparan bir elbiseyle poz veren Samyeli hakkında onlarca esprili yorum yapıldı.

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, magazin gündeminde sık sık konuşulmayı sürdüren isimlerden.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli transparan kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

50 yaşındaki ünlü isim bu defa giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Defne Samyeli bu kıyafetle dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la pişti oldu. Bu durum da sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Geçtiğimiz yıl Met Gala'da Givenchy imzalı elbiseyle adeta büyüleyen dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la Defne Samyeli kıyaslandı. Birçok kullanıcı ikiliden Kendall'ı seçerken Defne Samyeli'nin elbisesinin replika olduğuna vurgu yaptı. Kullanıcılar "İnternetten sipariş ettiğim, eve gelen" tarzında esprili yorumlar yaptı.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü
Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü
YORUMLAR
500

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Futbolseverler Sivasspor-Galatasaray maçının oynandığı zemine tepki gösterdi
17:35 Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi! Pastanın üzerindeki üç hilal dikkat çekti
17:21 İBB Başkanı İmamoğlu'nun davası istinaf mahkemesine taşındı! Savcı, cezanın fazla hesaplandığını belirterek düzeltilmesini talep etti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi
16:23 TSK'ya yönelik sözleri sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
16:11 Defne Samyeli'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu
15:59 Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu
15:48 İbo Show Yılbaşı Özel programının fragmanı yayınlandı! Adeta ünlüler geçidi yaşanacak
15:43 Cinsel içerikli videolarla insanlara şantaj yapan Gaga Bulut gözaltına alındı! Evinde 500 bin lira değerinde altın ve nakit para bulundu
15:43 Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 18:02:21. #1.13#
SON DAKİKA: Defne Samyeli'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement