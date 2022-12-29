Defne Samyeli'nin transparan elbisesi sosyal medyada alay konusu oldu

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, magazin gündeminde sık sık konuşulmayı sürdüren isimlerden.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli transparan kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

50 yaşındaki ünlü isim bu defa giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Defne Samyeli bu kıyafetle dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la pişti oldu. Bu durum da sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Geçtiğimiz yıl Met Gala'da Givenchy imzalı elbiseyle adeta büyüleyen dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la Defne Samyeli kıyaslandı. Birçok kullanıcı ikiliden Kendall'ı seçerken Defne Samyeli'nin elbisesinin replika olduğuna vurgu yaptı. Kullanıcılar "İnternetten sipariş ettiğim, eve gelen" tarzında esprili yorumlar yaptı.