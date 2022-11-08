Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü ilk kez açıkladı: Şuursuzluğumu duyunca bozuldu - Son Dakika
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Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü ilk kez açıkladı: Şuursuzluğumu duyunca bozuldu

08.11.2022 16:03

Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile 2018'de nikah masasına oturan Seray Sever, konuk olduğu programda Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü açıkladı. Yıllar önce Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlatan Sever "Behzat Uğur'a 'Pınar gelince oğlanı sakla' dedim. Şuursuzluğumu duyunca bana bozuldu" ifadelerini kullandı.

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sunucu Seray Sever, geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kucağına aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Sever, Pınar Altuğ'un yıllarca kendisine neden küstüğünü anlattı.

"PINAR ŞUURSUZLUĞUMU DUYUNCA BANA BOZULDU"

Eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkından dolayı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ'la ilgili yaptığı gaftan bahseden Sever, "O dönem talk şov yapıyordum. Behzat Uygur konuğumdu, 'Ay dedim dikkat et Pınar gelince oğlanı sakla da' dedim. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum genç koca aldım, arada büyük konuşmalar iyi oluyor. Oğlanı sakla dedim Pınar size filan gelirse diye... Benim şuursuzluğum Pınar bunu duyuyor, bana bozuluyor. Espri dedim, filan..." dedi.

Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlattı: Yaşla ilgili şuursuzluğumu duyunca bozuldu
Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlattı: Yaşla ilgili şuursuzluğumu duyunca bozuldu
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Pınar Altuğ, Seray Sever, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü ilk kez açıkladı: Şuursuzluğumu duyunca bozuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü ilk kez açıkladı: Şuursuzluğumu duyunca bozuldu - Son Dakika
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